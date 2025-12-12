TEMAS DE HOY:
Marco Antonio Aramayo Policía detenido por cocaína Guardia atropellado

30ºC Santa Cruz de la Sierra

17ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Así se celebra ahora: los árboles alternativos reemplazan al tradicional

Cada vez más familias reemplazan el pino clásico por alternativas modernas, sostenibles y fáciles de adaptar a espacios pequeños. Luces, ramas secas, estructuras de madera y murales decorativos marcan la nueva estética navideña.

Red Uno de Bolivia

12/12/2025 14:04

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Mundo

Escuchar esta nota

Durante décadas, el árbol de Navidad fue el centro de la decoración en millones de hogares. Sin embargo, en los últimos años, una nueva tendencia ha comenzado a desplazar al tradicional pino: los árboles minimalistas alternativos.

Este cambio responde a varios factores: la falta de espacio en departamentos modernos, la búsqueda de estilos sostenibles y estéticas más limpias, y la influencia de redes sociales que difunden ideas originales y fáciles de replicar. Jóvenes, parejas y familias buscan renovar la decoración con propuestas visualmente atractivas y prácticas.

Cinco alternativas al árbol tradicional

  1. Árboles de luces
    Estructuras metálicas o de acrílico que dibujan la silueta del árbol con tiras de LED. Son ligeros, ocupan poco espacio y permiten cambiar la temperatura de color según el ambiente deseado.

  2. Pared navideña de luces
    La figura del árbol se arma directamente en la pared con guirnaldas LED, cinta adhesiva y ganchos. Económico, moderno y personalizable con fotos, tarjetas o adornos livianos.

  3. Estética natural
    Ramas secas decoradas con luces finas, lazos o esferas metálicas crean un efecto elegante. Ideal para decoraciones nórdicas y tonos neutros que combinan con materiales como madera clara o lino.

  4. Árboles de madera estilo escalera
    Estructuras plegables que funcionan como soporte para adornos o luces. Reutilizables y fáciles de guardar, perfectas para quienes buscan un toque artístico o rústico.

  5. Árbol mural
    Composición plana en la pared hecha con ramas, flores secas, cintas o ilustraciones impresas. Muy popular en estéticas bohemias que incorporan fibras naturales como yute o rafia.

Por qué crece esta tendencia

Además de estética, la funcionalidad es clave: los árboles alternativos son más seguros para niños y mascotas, fáciles de limpiar, requieren menos almacenamiento y generan menor acumulación de polvo.

El fenómeno refleja un cambio en la manera de vivir la Navidad: menos volumen, más creatividad y un estilo moderno que se adapta a la vida urbana.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Sorteo mundial 2026

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Sorteo mundial 2026

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD