Vivienda, comida y salario extra: la oferta laboral que se volvió viral

En China, una oferta laboral se volvió viral tras conocerse que una empresa de Wenzhou, en la provincia de Zhejiang, prometió regalar apartamentos a sus empleados como parte de su estrategia de retención de talento.

La propuesta fue anunciada por Zhejiang Guosheng Automotive Technology Co., Ltd., dedicada a la fabricación de sujetadores automotrices y conectores de aleación de aluminio. Según el comunicado de reclutamiento, quienes permanezcan cinco años en la compañía recibirán una vivienda comercial de 100 metros cuadrados sin costo alguno.

El presidente de la empresa, Tu Kaicun, explicó que la medida busca atraer y retener talento en un mercado laboral cada vez más competitivo.

Además de la vivienda, los empleados disfrutan de otros beneficios:

Alojamiento y comida gratuitos

Bonos de antigüedad

Subsidios para automóvil y viajes corporativos

Salario anual equivalente a 13 meses

Para recibir la propiedad, los empleados deben comprometerse formalmente a continuar trabajando en la empresa durante el periodo establecido.

