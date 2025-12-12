TEMAS DE HOY:
Marco Antonio Aramayo Policía detenido por cocaína Guardia atropellado

30ºC Santa Cruz de la Sierra

17ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Vivienda, comida y salario extra: la oferta laboral que se volvió viral

Una compañía de Wenzhou ofrece viviendas de 100 m² a quienes permanezcan cinco años trabajando en la empresa, además de otros beneficios como alojamiento, comida y bonos.

Silvia Sanchez

12/12/2025 13:37

Imagen referencial. Captura RR.SS.
China

Escuchar esta nota

En China, una oferta laboral se volvió viral tras conocerse que una empresa de Wenzhou, en la provincia de Zhejiang, prometió regalar apartamentos a sus empleados como parte de su estrategia de retención de talento.

La propuesta fue anunciada por Zhejiang Guosheng Automotive Technology Co., Ltd., dedicada a la fabricación de sujetadores automotrices y conectores de aleación de aluminio. Según el comunicado de reclutamiento, quienes permanezcan cinco años en la compañía recibirán una vivienda comercial de 100 metros cuadrados sin costo alguno.

El presidente de la empresa, Tu Kaicun, explicó que la medida busca atraer y retener talento en un mercado laboral cada vez más competitivo.

Además de la vivienda, los empleados disfrutan de otros beneficios:

  • Alojamiento y comida gratuitos

  • Bonos de antigüedad

  • Subsidios para automóvil y viajes corporativos

  • Salario anual equivalente a 13 meses

Para recibir la propiedad, los empleados deben comprometerse formalmente a continuar trabajando en la empresa durante el periodo establecido.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:45

Sorteo mundial 2026

14:00

Sorteo mundial 2026

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:45

Sorteo mundial 2026

14:00

Sorteo mundial 2026

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD