¡Prepárate! Una lluvia de estrellas iluminará Bolivia: cuándo y cómo verla

La lluvia de meteoros Geminidas alcanzará su punto máximo este fin de semana, durante la noche del sábado 13 y la madrugada del domingo 14 de diciembre, ofreciendo uno de los espectáculos astronómicos más intensos del año.

Según la American Meteor Society, se podrán observar hasta 150 meteoros por hora, cruzando el cielo como trazos rápidos de luz.

A diferencia de la mayoría de lluvias de estrellas —que provienen de cometas—, las Gemínidas surgen del polvo liberado por el asteroide 3200 Phaeton, un cuerpo rocoso que orbita el Sol cada 18 meses. En su recorrido deja pequeñas partículas que, al ingresar a la atmósfera terrestre, se incineran y producen las conocidas “estrellas fugaces”.

¿Se verá en Bolivia?

Sí. Aunque la mejor visibilidad estará en el hemisferio norte, Bolivia y Sudamérica podrán disfrutar del fenómeno, especialmente entre las 23:00 y las 04:30.

En ciudades con contaminación lumínica: 10 meteoros por hora aproximadamente.

En zonas oscuras o rurales: hasta 120 meteoros por hora.

Recomendaciones para disfrutar del espectáculo

La NASA sugiere:

Elegir un lugar oscuro , lejos de luces intensas.

Evitar mirar pantallas para permitir que tus ojos se adapten —toma unos 20 minutos .

Dirigir la mirada hacia el oeste, donde habrá mejor actividad.

¿Te animarás a buscar la lluvia de meteoros Gemínidas este fin de semana?

