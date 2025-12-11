Este diciembre, el cielo se ilumina: ¿cómo ver la lluvia de meteoritos desde Bolivia?

Este fin de semana, el cielo nocturno se llenará de destellos luminosos gracias a la lluvia de meteoros Gemínidas, uno de los eventos astronómicos más esperados del año. La actividad alcanzará su punto máximo durante la madrugada del domingo 14 de diciembre, ofreciendo un espectáculo visible incluso sin telescopios.

Según el Planetario Galileo Galilei, la mejor visibilidad se dará en el hemisferio norte, aunque en Bolivia y toda sudamérica también será posible disfrutarlo, especialmente entre la 23:00 y las 4:30 de la madrugada, en lugares alejados de la contaminación lumínica.

En zonas urbanas, se podrán observar unos 10 meteoros por hora, mientras que en cielos oscuros la cifra podría alcanzar entre 20 y 40 meteoros por hora. Bajo condiciones ideales, se han registrado hasta 120 meteoros por hora.

(REUTERS/Go Nakamura)

Las Gemínidas se originan por los restos del asteroide 3200 Faetón, un objeto que completa su órbita alrededor del Sol cada 1,4 años. A diferencia de otras lluvias de meteoros que provienen de cometas, Faetón genera fragmentos densos que, al ingresar en la atmósfera terrestre a unos 35 kilómetros por segundo, producen trazos brillantes y coloridos en el cielo.

El nombre de la lluvia proviene de la constelación Géminis, donde se encuentra el radiante, el punto aparente de origen de los meteoros. Este año, el radiante estará cerca de la posición del planeta Júpiter, facilitando su identificación para los observadores.

Para disfrutar del fenómeno, la NASA y el Planetario Galileo Galilei recomiendan buscar un lugar oscuro, recostarse y permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante unos 30 minutos. Se aconseja orientar la vista hacia el oeste una vez que la luna salga, para evitar que su luz dificulte la observación.

(ASIM PATEL)

