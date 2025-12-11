Fondo Indígena: Fiscal revela que Arce autorizó 3.500 proyectos e identifican daño de Bs 925 millones

El expresidente y exministro de Economía, Luis Arce, pasó la noche en celdas de la Policía en La Paz a la espera de su audiencia de medidas cautelares por el caso Fondo Indígena, una investigación que el Ministerio Público acelera en su contra.

El fiscal asignado al caso, Miguel Cardozo, confirmó que Arce es investigado por supuestamente promover la ejecución de proyectos mediante transferencias público-privadas no autorizadas por la normativa vigente. La Fiscalía sostiene que estos actos configurarían los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

El fiscal Cardozo adelantó que en la investigación se identificaron más de 3.500 proyectos que habrían sido autorizados por el expresidente Luis Arce en su calidad de ministro de Economía.

La Fiscalía ha puesto la mira en la dimensión económica del caso, estimando un daño inicial al Estado que supera los Bs 925 millones. Cardozo advirtió que esta suma podría variar "en cuanto llegue más información al Ministerio Público".

“Hubieron más de 3.500 proyectos, los cuales han sido financiados por el Ministerio de Economía, de esos ni la mitad han sido concluidos y se han evidenciado desembolsos a cuentas particulares de dirigentes de la Coanamaq, de las Bartolinas, esos desembolsos fueron autorizados y no controlados por el exministro de Economía”, señaló Cardozo.

Cardozo indicó que la investigación se centrará ahora en determinar cuántas cuentas particulares se beneficiaron con estas transferencias de fondos. Los titulares de dichas cuentas serán citados inicialmente en calidad de testigo y, "de acuerdo con el rumbo que tome la investigación, se determinará su situación jurídica".

El fiscal concluyó que, en el marco de las investigaciones, analizarán a qué otras autoridades serán citadas para prestar su declaración.

