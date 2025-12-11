Once impactos de bala recibieron las víctimas en la balacera en Santa Cruz

Según el informe preliminar, los dos ciudadanos que fueron atacados durante la balacera registrada la madrugada de este jueves en la urbanización Cotoca recibieron un total de once impactos de bala.

Se trata de dos ciudadanos extranjeros que fueron trasladados de urgencia a distintos centros médicos. Los autores del tiroteo se dieron a la fuga inmediatamente después del ataque.

Hasta el momento se manejan dos versiones sobre lo ocurrido. Una de ellas, brindada por la Policía, señala que los extranjeros presumiblemente trabajaban como deliverys y se encontraban cumpliendo sus funciones cuando fueron atacados.

La otra versión indica que ambos sujetos estaban consumiendo bebidas alcohólicas afuera de una licorería cuando fueron sorprendidos por los agresores.

Uno de los heridos permanece internado en el Hospital Japonés. Se trataría de un ciudadano colombiano de 35 años, cuyo estado es reservado. Fue sometido a una cirugía para extraer los proyectiles que quedaron alojados en su cuerpo.

Se espera un informe oficial tanto del personal médico sobre su evolución, como de las autoridades policiales y del Ministerio Público.

Las investigaciones fueron iniciadas bajo el tipo penal de tentativa de asesinato, y no se descarta que el ataque esté relacionado con un posible ajuste de cuentas.

Mira la programación en Red Uno Play