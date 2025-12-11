¿Crecimiento de cabello en 20 días? Investigadores taiwaneses afirman haber inventado un suero que cura la calvicie

Un equipo de científicos de la Universidad Nacional de Taiwán (NTU) anunció un avance prometedor en la lucha contra la calvicie: un suero experimental capaz de estimular el crecimiento del cabello en tan solo 20 días.

El hallazgo, publicado en la revista Cell Metabolism, ha despertado interés internacional por su enfoque innovador en la regeneración capilar.

La clave del descubrimiento radica en las células grasas subcutáneas, llamadas adipocitos, que liberan compuestos capaces de reactivar células madre inactivas en los folículos pilosos.

Al combinar estos ácidos grasos en un suero tópico, los investigadores lograron que los ratones con pérdida de cabello presentaran crecimiento visible desde el día 10 y densidad capilar significativa entre los días 15 y 20.

Este mecanismo es completamente distinto al de tratamientos actuales como minoxidil o finasterida, que requieren meses para mostrar resultados y actúan principalmente a nivel hormonal o superficial.

El estudio ha generado atención internacional por tres motivos: su enfoque novedoso, la rapidez de los resultados y su publicación en una revista científica de alto impacto. Especialistas destacan que este método podría beneficiar incluso a quienes no responden a terapias convencionales, al reactivar directamente los folículos dormidos sin necesidad de manipular hormonas.

Este avance representa un cambio potencial en la ciencia del cabello. Si se confirma en humanos, podría transformar radicalmente el mercado global de tratamientos contra la caída del cabello, actualmente valorado en más de 8 mil millones de dólares anuales.

