Un inusual y sorpresivo incidente ocurrió la mañana de este martes en el corazón de la Ciudad de México, cuando un paracaidista, en un aterrizaje que no salió según lo planeado, terminó atascado en un semáforo de una céntrica avenida.

El momento fue captado por las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5 CDMX), y el video rápidamente se difundió en redes sociales.

Descenso inesperado y enganche en el semáforo

El suceso tuvo lugar en la Colonia Centro, específicamente en el cruce de la Avenida Balderas y Juárez. El metraje del C5 muestra el instante en que el sujeto desciende en paracaídas y el artefacto se engancha con la estructura metálica del semáforo, dejándolo suspendido en el aire, informa Clarín. Salvador Guerrero, titular del C5, confirmó el monitoreo del evento y la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para "verificar que no hubiera daños ni riesgos en la zona".

Afortunadamente, el paracaidista salió ileso del particular accidente. Un grupo de transeúntes que pasaba por la zona se acercó de inmediato para auxiliarlo, logrando liberarlo del semáforo sin mayores inconvenientes.

Detenido y liberado por un juez cívico

Posteriormente, la SSC informó que el hombre en cuestión fue detenido por la policía para deslindar responsabilidades. Se trata de un ciudadano estadounidense de 36 años de edad, quien declaró a los uniformados que se había arrojado utilizando una avioneta ultraligera.

Tras ser presentado ante un Juez Cívico, este determinó que, al no existir falta administrativa por arrojarse en paracaídas y no haber provocado daños materiales, el hombre fue dejado en libertad.

Vea el video:

