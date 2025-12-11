Eduardo León: “El entonces ministro Arce ideaba cómo pasar los recursos a cuentas particulares”

La aprehensión del expresidente Luis Arce Catacora generó un fuerte revuelo en el país, luego de que se le señalara como principal responsable del millonario desvío de recursos del Fondo Indígena durante su gestión como Ministro de Economía. En declaraciones exclusivas a Que No Me Pierda, el abogado denunciante Eduardo León explicó los detalles del caso y la responsabilidad directa del exmandatario.

Según León, el Fondo Indígena fue creado en 2005 con la participación de varios ministerios, entre ellos Economía, que tenía la responsabilidad de asignar, fiscalizar y auditar los recursos destinados a proyectos productivos.

Sin embargo, desde 2006 hasta 2011, y posteriormente entre 2013 y 2015, se habrían cometido irregularidades que permitieron el desvío de más de 4.200 millones de bolivianos hacia cuentas particulares de dirigentes sociales, entre ellos al menos 102 millones distribuidos a 20 beneficiarios identificados.

“El entonces ministro Luis Arce Catacora ideaba y orientaba la manera en que los recursos pasarían a cuentas particulares, operando incluso en horarios nocturnos para tratar de disimular las transacciones”, afirmó León.

Entre los principales delitos atribuidos a Arce se encuentran favorecimiento al enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. Además, el abogado detalló que muchos de los fondos se destinaron a proyectos fantasmas o a actividades no vinculadas con el desarrollo rural.

“Hemos encontrado gastos por cursos interculturales, capacitación a líderes de la CSUT-CB, por incluso dos posesiones que hubo de dos gobiernos consecutivos a Evo Morales Ayma, donde la plata del Fondo Indígena se llevó para gastar en Tiahuanaco”.

León destacó que, aunque otros funcionarios y beneficiarios de los recursos desviados deben responder ante la justicia, la responsabilidad de Arce es central.

“Primero que de acuerdo al acta que le señaló, él tiene la responsabilidad por haber ideado absolutamente la manera en cómo se iba a hacer esto. Y la manera en cómo iba a canalizarse”. Entre los beneficiarios mencionados por el denunciante figuran Melva Hurtado, Nemesia Achacollo y Lidia Patty, quienes recibieron millones de bolivianos en cuentas privadas sin que se haya devuelto hasta la fecha.

Sobre la naturaleza de la detención, León subrayó: “Esto no se trata de persecución política. La Constitución establece que ningún ministro tiene fuero; estamos investigando delitos cometidos durante su gestión como ministro, no como presidente”.

Finalmente, el abogado denunciante reafirmó que el caso involucra una verdadera “danza de millones” y que es imperativo que los responsables respondan ante la justicia.

“Luis Arce Catacora tiene que ir a la cárcel, y no puede existir en este caso beneficio alguno para los corruptos, para gente que ha robado, ha asesinado, ha privado de libertad a jóvenes y a muchas personas”, aseguró.

Mira la programación en Red Uno Play