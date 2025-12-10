Proceso de elección de vocales del TSE avanza con 348 habilitados

El proceso de selección, elección y designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el periodo 2025-2031 avanza a paso acelerado. La Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) concluyó la fase de revisión de documentos, con un total de 348 postulantes habilitados para continuar en la carrera y 92 inhabilitados de los 440 que se presentaron inicialmente.

El diputado Ruddy Javier Pantaleón, secretario del Comité de Control Constitucional, destacó el trabajo contrarreloj de los asambleístas para cumplir con los plazos estrictos.

Cronograma apretado

La lista oficial de los habilitados e inhabilitados será publicada este miércoles 10 de diciembre a través de la página web de la ALP y otros medios. Tras esta publicación, el proceso continuará con las siguientes fases, condensadas en un cronograma maratónico:

Miércoles 10 de diciembre: Publicación de la lista de postulantes habilitados e inhabilitados.

Jueves 11 de diciembre: Día de presentación de impugnaciones.

Viernes 12 de diciembre : Resolución de las impugnaciones, donde se ratificará o inhabilitará a los postulantes.

14 de diciembre: Evaluación de méritos, conocimiento y probidad.

El diputado Pantaleón enfatizó que el trabajo es sumamente arduo debido a los tiempos reducidos, pero necesario para evitar la "prórroga" de autoridades.

Transparencia y mandato de saneamiento

Pantaleón aseguró que la Comisión está procurando que el proceso sea lo más transparente posible, habilitando la publicación de los datos en la página de la Asamblea Legislativa y otros medios para que los postulantes puedan acceder a la información sin dudas. Un aspecto importante que destacó el asambleísta es la inclusión en la Ley 213 de un mandato obligatorio para los futuros vocales del TSE.

"En la Ley 213 se ha incluido también, en una de las disposiciones transitorias... el saneamiento del padrón electoral que en esta ley va a ser obligatorio para los próximos vocales del Tribunal Supremo, cosa que antes en la ley no se preveía", afirmó.

Si el cronograma se cumple, el 18 de diciembre se aprobarán los informes de evaluación. La fase final del proceso se prevé para el 19 de diciembre, día en el que el Plenario de la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá elegir por dos tercios a los seis nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral.

El trabajo de la Comisión es visto como crucial para darle certidumbre al país y garantizar que el 22 de marzo se realicen las elecciones subnacionales.

