“Quisieron extorsionarme”: Chi Hyun Chung descarta mala praxis y denuncia detención con fines "políticos"

El médico y excandidato político Chi Hyun Chung se pronunció en el programa Que No Me Pierda tras ser aprehendido y posteriormente liberado en un caso de supuesta mala praxis, relacionado con la amputación de una paciente diabética. El doctor relató su versión de los hechos y denunció presuntas irregularidades en el proceso judicial.

Según Chi Hyun Chung, el caso ocurrido en 2023 involucra a una paciente de 65 años con diabetes de larga data, quien ya había sido sometida a la amputación de tres dedos en otra clínica antes de llegar a su centro. La familia de la paciente acudió al doctor buscando salvar los dos dedos restantes que aún tenían viabilidad.

“Lo que sucedió es que traté de salvar los dos dedos restantes, pero la paciente venía de manera indisciplinada, faltaba a las curaciones y no seguía las indicaciones médicas. Yo le decía que tenía que internarse para poder salvarle la pierna y, a pesar de eso, pedía alta o se escapaba en más de dos ocasiones”, explicó el médico.

El Dr. Chi también denunció que fue víctima de intentos de extorsión. “La hija empezó a querer extorsionarme, diciendo que si no quería que me denunciara, le tenía que pagar 3 mil dólares. ¿Cómo un médico va a pagar por salvar la vida de un paciente?”.

En su relato, detalló que, tras estabilizar a la paciente, esta fue trasladada a otro hospital por razones económicas, donde finalmente le amputaron la pierna.

“Gracias a Dios salvamos la vida, pero los dos dedos gangrenados tenían que cortarse. Una vez estable, la paciente se la lleva a otro hospital y allí le amputan la pierna”, añadió.

Chi Hyun Chung señaló que su aprehensión coincidió con las actividades políticas por las elecciones generales.

“Me cita el fiscal justo el mismo día que tenía una reunión con el presidente sobre la crisis económica y elecciones. En lugar de leer mi descargo, ejecutan la orden de aprehensión. He declarado varias veces sobre este caso, pero aun así me detienen”, denunció.

También explicó que había presentado sus declaraciones de manera voluntaria ante la Fiscalía.

“Me presenté espontáneamente diciendo ‘yo no he cometido ningún delito, estoy aquí para lo que ustedes necesiten’. Esto ocurrió el 3 de octubre de 2023 y el 5 de octubre presté declaración informativa ante la policía boliviana. Sin embargo, más de dos años y medio después, el proceso no avanzó y aún así se emitió un mandamiento de aprehensión”.

Por su parte, el abogado Cristian Tejada, defensor del Dr. Chi Hyun Chung, calificó como una “aberración jurídica” la aprehensión de su cliente, procesado por presunta mala praxis. Denunció irregularidades en el procedimiento, señalando que el proceso comenzó en octubre de 2023, cuando la hija de la paciente retiró a su madre de la clínica, interrumpiendo el tratamiento. Posteriormente, un juez ordenó su reingreso bajo responsabilidad del médico.

Tejada explicó que el Dr. Chi se presentó de manera voluntaria ante la Fiscalía y declaró ante la Policía el 5 de octubre de 2023. A pesar de ello, meses después, el fiscal Yamir Funes García emitió una orden de aprehensión, lo cual —según el abogado— constituye un acto ilegal y podría configurar prevaricato, ya que el médico había colaborado activamente con el proceso desde el inicio.

Afirmó que el caso se encuentra abandonado desde hace más de dos años y medio, sin avances investigativos. Sostuvo que su cliente ha sido víctima de amenazas y extorsión, y que la detención carece de justificación. “El Dr. Chi ha salvado vidas y ha sido atacado injustamente. Lo único que buscaban era perjudicarlo”, declaró.

