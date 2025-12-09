TEMAS DE HOY:
Deportes

¡Orgullo nacional! Tahuichi se consagra campeón en Argentina tras vencer a Rosario Central

La Academia Tahuichi escribió otra página gloriosa al coronarse en la final de la Copa Coco Pascutini disputada en el Gigante de Arroyito. 

Martin Suarez Vargas

09/12/2025 13:01

Tahuichi Aguilera, levantando la Copa Coco Pascutini. Foto: Internet.
Argentina.

La Academia de fútbol Tahuichi se proclamó campeona en Argentina tras derrotar con contundencia a Rosario Central en la gran final de la Copa Coco Pascutini. El encuentro se llevó a cabo en el histórico estadio Gigante de Arroyito, escenario de múltiples glorias del fútbol argentino.

El equipo boliviano mostró un rendimiento impecable y se impuso por 3-0 al club local, logrando así un título internacional que engrandece aún más la historia de la Academia Tahuichi.

Con esta victoria, Tahuichi consolida su prestigio como formadora de talento y demuestra que su nivel competitivo trasciende fronteras, dejando una huella importante en el fútbol juvenil sudamericano.

