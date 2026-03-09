TEMAS DE HOY:
Deportes

La Verde: un mundialista y dos experimentados entre los arqueros para el repechaje

El seleccionado boliviano contará con dos guardametas que juegan en el exterior y uno en el país, todos con la misión de disputar la titularidad en el arco nacional. 

Martin Suarez Vargas

09/03/2026 14:12

De izquierda a derecha: Guillermo Viscarra, Carlos Lampe y Gerónimo Govea, los arqueros de la Verde para el repechaje. Foto: redes sociales.
Bolivia.

Óscar Villegas convocó para el repechaje a Carlos Lampe, Guillermo Viscarra y Gerónimo Govea, tres porteros que llegan con experiencias y logros distintos pero con el mismo objetivo: proteger el arco de la Verde.

Carlos Lampe, de Bolívar, fue clave en la clasificación al repechaje, destacando en partidos decisivos, como el enfrentamiento contra Brasil en El Alto, donde realizó atajadas fundamentales.

Guillermo Viscarra, del Alianza Lima de Perú, se hizo famoso en la Copa Libertadores 2025 por detener un penal a Alan Velasco que permitió eliminar a Boca Juniors y avanzar de fase. Además, en la selección nacional, tuvo una notable intervención al detener un tiro libre de Lionel Messi en la goleada sufrida ante Argentina.

Gerónimo Govea del Montevideo Wanderers , que jugó en el Mundial Sub17 y ya debutó en amistosos recientes contra Perú, busca consolidarse en el arco nacional y se perfila como una promesa de futuro para la Verde.

Con estos tres arqueros, Bolivia encara el repechaje con opciones claras para definir quién defenderá el arco en este partido clave.

