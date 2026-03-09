La Verde: Martins quedó fuera del repechaje, Villegas no lo convocó

Marcelo Martins no aparece en la nómina de convocados para el repechaje mundialista que se jugará en México, donde Bolivia enfrentará a Surinam el próximo 26 de marzo. Óscar Villegas ya había adelantado que el Flecheiro no se encuentra al 100 por ciento y que las posibilidades de ser convocado eran escasas.

Finalmente, Óscar Villegas mantuvo su postura respecto a la posible convocatoria de Marcelo Martins a la selección boliviana para el repechaje ante Surinam, previsto para el 26 de marzo. En la reciente nómina de convocados, los delanteros elegidos fueron Víctor Ábrego, Fernando Nava, Moisés Paniagua, Juan Godoy y Enzo Monteiro.

Anteriormente, Villegas ya había mostrado resistencia a incluir al goleador histórico de la Verde, debido a que Martins estuvo cerca de dos años sin actividad y recién en esta temporada volvió a jugar. El delantero marcó dos goles de penal para Oriente Petrolero en los últimos minutos de partido, pero el seleccionador consideró que aún no era suficiente para un llamado.

En ese sentido, Villegas había sido claro en sus declaraciones previas.

“La selección requiere jugadores en muy buenas condiciones físicas, técnicas y tácticas”, afirmó el entrenador. También señaló: “Hoy Marcelo no está en la lista… lo que jugó el otro día no alcanza, tenemos que verlo en un partido de 90 minutos”.

El técnico además dejó abierta una mínima posibilidad en su momento, aunque reconoció la dificultad de su regreso:

“Lo veo difícil, le va a costar mucho, pero nada es imposible”. Sin embargo, con la publicación de la convocatoria, la Verde afrontará el repechaje sin la presencia del Flecheiro.

Sin embargo, el Flecheiro también se mostró sereno en las diferentes entrevistas que concedió, señalando que la última palabra la tenía el entrenador Óscar Villegas y que él seguiría trabajando hasta que llegara su oportunidad.

