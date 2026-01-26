TEMAS DE HOY:
¿Cuánto cuesta ir al repechaje en México? Te lo contamos

A poco de los duelos por la repesca rumbo al Mundial 2026, un fanático mexicano detalló cuánto dinero se necesita para viajar, hospedarse y alimentarse en suelo azteca.

Martin Suarez Vargas

26/01/2026 18:56

Víctor Antonio García, hincha mexicano entrevistado por Red Uno de Bolivia sobre precios de ir al repechaje. Foto: Red Uno de Bolivia.
Bolivia.

Con la expectativa puesta en el repechaje, comienzan a surgir datos clave para los hinchas que planean acompañar a su selección en México. Durante el partido amistoso entre Bolivia y México, disputado en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, un aficionado azteca reveló los costos aproximados que implica viajar a ese país.

Según su testimonio a los micrófonos de Red Uno Bolivia, el pasaje aéreo tiene un valor cercano a los 650 dólares. En cuanto al hospedaje, explicó que existen opciones accesibles que van desde los 20 a 30 dólares por noche, aunque los precios pueden incrementarse en hoteles de mayor categoría.

Respecto a la alimentación, señaló que los costos son similares a los que se manejan en Santa Cruz.

“Por lo regular he gastado lo mismo que se gasta en México”, afirmó, destacando que una de las alternativas más económicas son los tacos, cuyo precio oscila entre 5 y 10 dólares por orden.

El hincha también resaltó a Monterrey como una ciudad atractiva y hospitalaria para los bolivianos que decidan viajar. Además, recomendó probar uno de los platos típicos de la región: el cabrito, al que calificó como “delicioso”.

De esta manera, los aficionados ya cuentan con una referencia clara sobre el presupuesto necesario para alentar a su selección en uno de los partidos más importantes del camino al Mundial 2026.

