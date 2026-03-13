Así cierra el dólar en el mercado paralelo este viernes 13 de marzo en Bolivia

El mercado paralelo de divisas en Bolivia cerró la jornada de este viernes con una tendencia a la estabilidad, tras haber registrado movimientos marginales durante las primeras horas del día. Según los reportes de los portales especializados, la divisa estadounidense se mantiene en niveles similares a los de la apertura, consolidando su cotización por encima de la barrera de los 9 bolivianos.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la moneda extranjera finalizó la tarde con una cotización de Bs 9,31 para la compra y Bs 9,29 para la venta.

El flujo de la jornada mostró una ligera volatilidad:

06:00 AM: Inició en Bs 9,32 (compra) y Bs 9,25 (venta).

Mediodía: Se situó en Bs 9,28 (compra) y Bs 9,26 (venta).

Cierre de tarde: Estabilización en Bs 9,31 (compra).

Informe del portal dolarboliviahoy.com

Por su parte, la plataforma bolivianblue.net, que monitorea en tiempo real las transacciones en el mercado informal, mostró cifras en sintonía con el cierre general, situando la divisa en un punto de equilibrio de Bs 9,29 tanto para la compra como para la venta al finalizar la tarde.

Reporte de la plataforma bolivianblue.net.

Este comportamiento refleja una semana sin sobresaltos bruscos, aunque persiste la brecha respecto al tipo de cambio oficial, manteniendo la atención de los sectores importadores y comerciales del país que dependen de la disponibilidad de la moneda extranjera en el mercado no regulado.

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