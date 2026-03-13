TEMAS DE HOY:
Sebastián Marset Caso Marset Jhonny Fernández

28ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Así cierra el dólar en el mercado paralelo este viernes 13 de marzo en Bolivia

Tras una jornada de leves fluctuaciones, las principales plataformas de monitoreo reportaron un cierre uniforme en el mercado informal este viernes 13 de marzo.

Milen Saavedra

13/03/2026 18:16

Así cierra el dólar en el mercado paralelo este viernes 13 de marzo en Bolivia. Foto de Tima Miroshnichenko en Pexels.
Bolivia

Escuchar esta nota

El mercado paralelo de divisas en Bolivia cerró la jornada de este viernes con una tendencia a la estabilidad, tras haber registrado movimientos marginales durante las primeras horas del día. Según los reportes de los portales especializados, la divisa estadounidense se mantiene en niveles similares a los de la apertura, consolidando su cotización por encima de la barrera de los 9 bolivianos.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la moneda extranjera finalizó la tarde con una cotización de Bs 9,31 para la compra y Bs 9,29 para la venta.

El flujo de la jornada mostró una ligera volatilidad:

  • 06:00 AM: Inició en Bs 9,32 (compra) y Bs 9,25 (venta).

  • Mediodía: Se situó en Bs 9,28 (compra) y Bs 9,26 (venta).

  • Cierre de tarde: Estabilización en Bs 9,31 (compra).

Informe del portal dolarboliviahoy.com

Por su parte, la plataforma bolivianblue.net, que monitorea en tiempo real las transacciones en el mercado informal, mostró cifras en sintonía con el cierre general, situando la divisa en un punto de equilibrio de Bs 9,29 tanto para la compra como para la venta al finalizar la tarde.

Reporte de la plataforma bolivianblue.net.

Este comportamiento refleja una semana sin sobresaltos bruscos, aunque persiste la brecha respecto al tipo de cambio oficial, manteniendo la atención de los sectores importadores y comerciales del país que dependen de la disponibilidad de la moneda extranjera en el mercado no regulado.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD