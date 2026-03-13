TEMAS DE HOY:
Economía

El dólar paralelo vuelve a moverse en Bolivia: así se cotiza este 13 de marzo

El mercado informal de divisas en Bolivia mantuvo una tendencia hacia el alza en los últimos días.

Red Uno de Bolivia

13/03/2026 6:28

El dólar en el mercado paralelo boliviano registró este viernes 13 de marzo una ligera variación al alza, según datos publicados por plataformas que monitorean la cotización de la divisa fuera del sistema financiero oficial.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la moneda estadounidense se cotiza en Bs 9,32 para la compra y Bs 9,25 para la venta, lo que refleja un pequeño ajuste en el valor de compra respecto al cierre de la jornada anterior.

La noche del jueves, el mismo sitio reportaba una cotización de Bs 9,28 para la compra y Bs 9,25 para la venta. El registro de este viernes muestra un leve incremento en la cotización de compra.

Por su parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus datos aproximadamente cada 15 minutos, también reporta una variación respecto al día anterior. Según esa plataforma, el dólar paralelo se ubica en Bs 9,31 para la compra y Bs 9,28 para la venta.

En su último reporte del jueves, el sitio señalaba Bs 9,27 para la compra y Bs 9,26 para la venta, lo que evidencia un incremento moderado en el valor de la divisa.

El mercado paralelo de divisas no forma parte del sistema financiero regulado en Bolivia. Sin embargo, sus cotizaciones suelen ser utilizadas como referencia por ciudadanos y algunos sectores económicos que realizan operaciones en dólares.

