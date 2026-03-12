Si cobras el Bono PEPE, toma nota: desde el 23 de marzo pedirán este documento

Después de la jornada electoral subnacional, el cobro del Bono PEPE incorporará un nuevo requisito obligatorio para los beneficiarios que acudan a retirar el dinero en ventanilla.

A partir del 23 de marzo, los padres o tutores legales deberán presentar el carnet de sufragio para validar su participación en las elecciones antes de proceder con el pago en cualquier entidad financiera del país.

Este documento se suma a los requisitos ya establecidos para acceder al beneficio.

Documentos necesarios para cobrar el bono

Para efectuar el retiro de los Bs 150, el titular del cobro deberá presentar:

Cédula de Identidad original y vigente

Fotocopia legible del documento de identidad

Carnet de sufragio (nuevo requisito desde el 23 de marzo)

El cajero verificará la documentación antes de autorizar el desembolso del beneficio.

Cómo será la atención en los bancos

La atención en las entidades financieras continuará bajo un sistema de turnos organizado según la fecha de nacimiento del titular del cobro.

Este mecanismo busca evitar largas filas y mejorar la organización en los puntos habilitados para el pago del bono.

Quiénes pueden recibir el Bono PEPE

Las autoridades recordaron que el beneficio está dirigido exclusivamente a las familias cuyos estudiantes recibieron el Bono Juancito Pinto durante la gestión 2025.

El sistema bancario verificará automáticamente esta información antes de autorizar el pago.

Recomendaciones para evitar problemas

Las autoridades recomiendan revisar que la cédula de identidad esté vigente, ya que los documentos vencidos podrían impedir el cobro.

En caso de que el carnet esté caducado, el titular deberá renovarlo antes de la fecha límite fijada para el 30 de abril.

También se recordó que el trámite es personal y debe ser realizado únicamente por el padre, madre o tutor legal registrado en el sistema, para garantizar que el beneficio llegue de forma segura a las familias beneficiarias.

Mira la programación en Red Uno Play