El talento sigue intacto: Óscar Villegas se luce con el balón en la Verde

El director técnico de la Bolivia national football team, Óscar Villegas, sorprendió durante uno de los entrenamientos del combinado nacional en Santa Cruz de la Sierra, al demostrar que aún conserva su talento con el balón.

Durante la práctica de la Verde, el estratega fue grabado realizando dominadas y algunos malabares con el esférico, evidenciando su buen dominio técnico. El momento fue compartido en redes sociales y rápidamente generó repercusión entre los aficionados, con opiniones divididas entre quienes destacaron su habilidad y quienes comentaron el curioso episodio.

Antes de convertirse en entrenador, Villegas tuvo una carrera como futbolista en el balompié nacional, donde se desempeñó como defensor. En su etapa como jugador defendió los colores de Club Bolívar, The Strongest y Club Jorge Wilstermann, principalmente entre las décadas de 1980 y 1990.

Tras su retiro del fútbol profesional, Villegas inició una extensa carrera como director técnico, dirigiendo a clubes importantes del país como Club Oriente Petrolero, Club Blooming y Sport Boys Warnes, entre otros.

Actualmente, el entrenador se encuentra enfocado en preparar a la selección boliviana para uno de los partidos más importantes de los últimos años, cuando enfrente a Suriname national football team el próximo 26 de marzo desde las 19:00 en Monterrey, Mexico, en el repechaje que podría acercar a Bolivia nuevamente a una Copa del Mundo.

