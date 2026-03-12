Bolivia encara el partido de la repesca ante Surinam como el "más importante"

Escuchar esta nota
La selección de fútbol de Bolivia efectuó este miércoles su segundo entrenamiento preparatorio para el partido de la repesca al Mundial 2026 ante la de Surinam, que algunos futbolistas calificaron como el "más importante" de sus carreras.
El futbolista de 27 años, del Blooming de Santa Cruz, mencionó que los jugadores llamados por el entrenador Óscar Villegas deben estar al "ciento por ciento" y que "no puede haber ventaja de nada" ante el rival del próximo 26 de marzo.
Antes del partido ante Surinam, por el repechaje clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA que se disputará en Monterrey (México), Bolivia jugará un amistoso ante Trinidad y Tobago en la ciudad boliviana de Santa Cruz, en un encuentro que significará la despedida de la Verde de su público.
"Nosotros nos preparamos de la mejor manera para cualquier tipo de partidos, pero ahora estamos con la cabeza puesta en el domingo (ante Trinidad y Tobago)", declaró el extremo Fernando Nava, de filas de Always Ready.
El próximo 26 de marzo la Verde jugará contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak, en un partido que definirá el pase a la próxima Copa del Mundo.
Mira la programación en Red Uno Play
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00