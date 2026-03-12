El rey de España llega a El Alto en una visita oficial a Bolivia

El rey arribó al Aeropuerto Internacional de El Alto y fue recibido con honores militares por el Batallón Colorados de Bolivia. Durante su visita sostendrá reuniones con el presidente Rodrigo Paz y autoridades del Ejecutivo.

El rey de España, Felipe VI, arribó este miércoles al Aeropuerto Internacional de El Alto, en el departamento de La Paz, para iniciar una visita oficial en Bolivia con una agenda enfocada en fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países.

A su llegada, el monarca fue recibido por el canciller Fernando Aramayo, autoridades del Gobierno boliviano y miembros de su comitiva diplomática. Como parte del protocolo, el rey recibió los honores militares del Batallón de Infantería Colorados de Bolivia, unidad encargada de realizar el saludo oficial a jefes de Estado y autoridades visitantes.

Tras descender de la aeronave, Felipe VI realizó el saludo protocolar a las Fuerzas Armadas y posteriormente abordó el vehículo oficial que lo trasladará a la sede de Gobierno para continuar con su agenda en el país.

Agenda diplomática en Bolivia

Durante su estadía, el rey de España sostendrá una reunión con el presidente Rodrigo Paz en Palacio Quemado, encuentro en el que también participará el gabinete de ministros.

Según se informó, la reunión permitirá abordar temas de cooperación bilateral y la preparación de la agenda internacional del presidente boliviano en Europa, además de otros asuntos vinculados al desarrollo económico y la relación entre ambos países.

El monarca también tiene previsto cumplir una agenda cultural durante su visita. Entre las actividades programadas se contempla un recorrido por el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), donde podrá conocer parte del patrimonio cultural de Bolivia.

Una visita que refuerza la relación bilateral

La llegada de Felipe VI marca una nueva etapa de acercamiento diplomático entre Bolivia y España y constituye una de las visitas oficiales más importantes del año en el ámbito internacional.

Esta es una de las varias visitas del monarca español al país y forma parte de una relación histórica entre ambas naciones que se ha fortalecido a través de la cooperación cultural, política y económica.

Desde la primera visita de un monarca español a Bolivia en 1987, realizada por el rey Juan Carlos I y la reina Sofía, los vínculos diplomáticos entre ambos países han continuado consolidándose con diferentes encuentros y cumbres internacionales.

