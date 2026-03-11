Todo listo para el debate: candidatos a la Gobernación se preparan en La Paz

El debate entre candidatos a la Gobernación de La Paz, organizado por el Tribunal Electoral Departamental (TED), se desarrollará este 11 de marzo a las 21:00 y estará estructurado en tres ejes temáticos centrales: desarrollo humano en salud y educación, desarrollo autonómico y competencial, y la problemática de la minería ilegal y el medio ambiente.

La actividad busca promover el voto informado, contrastar propuestas y ofrecer un espacio plural antes de las Elecciones Subnacionales previstas para el 22 de marzo. En total participarán 17 organizaciones y alianzas políticas que postulan candidatos a la Gobernación paceña.

El debate tendrá una duración aproximada de tres horas y se dividirá en dos bloques de una hora y media cada uno.

Primer bloque de participación

En la primera parte del encuentro participarán representantes de ocho organizaciones políticas:

Vamos Integrando al Desarrollo Autonómico (VIDA), Unión por el Cambio (UPC), Innovación Humana (IH), Alianza Social Patriótica (ASP), Nueva Generación Patriótica (NGP), Venceremos (V), Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y Movimiento Tercer Sistema (MTS).

Segundo bloque del debate

El segundo bloque comenzará alrededor de las 22:30 y se extenderá hasta cerca de la medianoche.

En esta etapa participarán los candidatos de Juntos al Llamado de los Pueblos (Jallalla), Movimiento por la Soberanía (MPS), Alianza Unidos por los Pueblos (AUPP), Libertad y República (Libre), Autonomía para Bolivia Súmate (APB), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Somos La Paz (SLP) y Alianza Patria Sol y Suma por el Bien Común (SPBC).

Reglas establecidas para el debate

El Tribunal Electoral Departamental definió normas de conducta para el desarrollo del evento. Los candidatos deberán evitar lenguaje ofensivo o discriminatorio y no podrán realizar ataques a la vida personal de otros participantes.

Además, estará prohibido portar pancartas, apuntes o dispositivos electrónicos en los atriles. En caso de incumplimiento, los moderadores podrán solicitar al personal de apoyo retirar el material no autorizado.

El moderador también tendrá la facultad de retirar la palabra a cualquier participante que incumpla las reglas establecidas para garantizar un desarrollo ordenado del debate.

Con información del TED - La Paz



