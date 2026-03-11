Debates subnacionales 2026: dónde verlos, horarios y cómo será la dinámica

Los debates entre candidatos que participan en las elecciones subnacionales de Bolivia comienzan este martes y podrán seguirse en vivo a través de internet, según informó el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE).

El organismo electoral confirmó que los encuentros forman parte de las actividades previas al proceso electoral y buscan que la ciudadanía conozca las propuestas y posiciones de los postulantes antes de acudir a las urnas.

De acuerdo con el presidente del TSE, Gustavo Ávila, hasta la noche del lunes cerca del 95% de los candidatos convocados ya confirmó su participación en estos debates.

¿Dónde ver los debates en vivo?

Los debates podrán seguirse de manera simultánea en todo el país a través del portal oficial del órgano electoral.

Accede aquí a la transmisión en vivo:

https://www.oep.org.bo/elecciones-subnacionales-2026/debate_gob/

Desde ese enlace los ciudadanos podrán ingresar directamente a la plataforma digital habilitada para seguir los encuentros.

Horarios de los debates

El TSE estableció horarios diferenciados dependiendo de la ciudad:

La Paz y Santa Cruz de la Sierra: 21:00 - ambos eventos serán transmitidos por Red Uno de Bolivia, mediante señala abierta y en todas sus plataformas digitales.

Resto de las ciudades del país: 20:30

Cada debate tendrá una duración aproximada de hasta tres horas, dependiendo de la cantidad de candidatos participantes.

Debates con temáticas regionales

Los encuentros estarán organizados por ejes temáticos específicos según la región, con el objetivo de abordar los problemas particulares de cada departamento o municipio.

Según explicó Ávila, las prioridades de ciudades grandes como Santa Cruz de la Sierra son distintas a las de regiones como Beni o Pando, por lo que las preguntas y temas se adaptarán a cada realidad local.

Cómo será la dinámica del debate

Durante una reunión con delegados de las organizaciones políticas, el TSE explicó el formato que tendrán los encuentros.

Cada candidato contará con:

Un tiempo para presentar sus propuestas

Bloques de preguntas entre candidatos

Derecho a réplica y dúplica

La intención es generar un intercambio directo de ideas, contrastar propuestas y permitir que los aspirantes respondan a los cuestionamientos de sus rivales.

