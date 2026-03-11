TEMAS DE HOY:
Los ciudadanos que fueron designados como jurados electorales y no lograron asistir a las capacitaciones en sus recintos podrán acudir a los centros permanentes habilitados por el Tribunal Electoral Departamental.

Miguel Ángel Roca Villamontes

11/03/2026 14:34

Capacitación de jurados en centros permanentes. Foto TED Santa Cruz

Los jurados electorales que no lograron recibir la capacitación en sus recintos asignados podrán acudir desde este miércoles a los centros permanentes habilitados por el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED), con el objetivo de cumplir con este requisito previo a las elecciones subnacionales.

Un equipo de Red Uno llegó hasta el punto habilitado en el coliseo Santa Rosita, donde una facilitadora explicó que la atención en este recinto, al igual que en los demás centros habilitados, se realiza entre las 9:00 y las 21:00.

Según indicó, durante la primera jornada la afluencia de jurados fue mínima; sin embargo, se espera que el número de asistentes se incremente en el transcurso de las próximas horas.

Entre los centros habilitados para la capacitación se encuentran el Colegio de Contadores de Santa Cruz, las oficinas del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz y otros espacios ubicados en los coliseos de La Guardia, Villa Primero de Mayo, Santa Rosita, Las Orquídeas y Las Américas.

En el departamento de Santa Cruz, más de 53.000 ciudadanos fueron designados como jurados electorales para las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo.

 

