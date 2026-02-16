Subnacionales 2026: Este viernes se realizará el sorteo de jurados electorales

El calendario electoral avanza de cara a las elecciones subnacionales y este viernes 20 de febrero se llevará a cabo el sorteo público para la selección de jurados electorales en toddo el país.

El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Manfredo Bravo, informó que este acto marcará una etapa clave en la organización del proceso.

“El día 20 de febrero se hará el sorteo público de selección de jurados para las elecciones subnacionales. Este tema es muy importante porque a partir del sorteo ya se van a conformar los jurados de mesa y ya se podrá inclusive iniciar con la capacitación”, enfatizó.

De acuerdo al cronograma, el 22 de febrero se realizará la publicación oficial de las personas seleccionadas, tanto en medios escritos como en la página web institucional del órgano electoral.

Bravo destacó además la importancia del rol que cumplen los jurados electorales en cada mesa de sufragio. “Es muy importante el rol que tienen los jurados para garantizar la transparencia del proceso electoral en cada una de las mesas”, añadió.

Para estos comicios se prevé la designación de tres jurados por mesa. En la capital cruceña se habilitarán más de 500 mesas, mientras que en todo el departamento la cifra supera las 1.000 mesas de votación.

Con el sorteo y la posterior capacitación, el Tribunal Electoral avanza en la preparación logística con miras a garantizar un proceso transparente y ordenado en las próximas elecciones subnacionales.

