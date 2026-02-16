TEMAS DE HOY:
YPFB EPSAS Auto robado

31ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Subnacionales 2026: Este viernes se realizará el sorteo de jurados electorales

El Tribunal Electoral avanza en la preparación logística con miras a garantizar un proceso transparente y ordenado.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

16/02/2026 15:28

Foto: Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El calendario electoral avanza de cara a las elecciones subnacionales y este viernes 20 de febrero se llevará a cabo el sorteo público para la selección de jurados electorales en toddo el país.

El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Manfredo Bravo, informó que este acto marcará una etapa clave en la organización del proceso.

“El día 20 de febrero se hará el sorteo público de selección de jurados para las elecciones subnacionales. Este tema es muy importante porque a partir del sorteo ya se van a conformar los jurados de mesa y ya se podrá inclusive iniciar con la capacitación”, enfatizó.

De acuerdo al cronograma, el 22 de febrero se realizará la publicación oficial de las personas seleccionadas, tanto en medios escritos como en la página web institucional del órgano electoral.

Bravo destacó además la importancia del rol que cumplen los jurados electorales en cada mesa de sufragio. “Es muy importante el rol que tienen los jurados para garantizar la transparencia del proceso electoral en cada una de las mesas”, añadió.

Para estos comicios se prevé la designación de tres jurados por mesa. En la capital cruceña se habilitarán más de 500 mesas, mientras que en todo el departamento la cifra supera las 1.000 mesas de votación.

Con el sorteo y la posterior capacitación, el Tribunal Electoral avanza en la preparación logística con miras a garantizar un proceso transparente y ordenado en las próximas elecciones subnacionales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD