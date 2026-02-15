¿Habilitado para votar en las Subnacionales? Así puede consultarlo

Aproveche el descanso de Carnaval para verificar su estado en el padrón electoral a través de la plataforma digital oficial: https://yoparticipo.oep.org.bo/auth/signin Usted solo debe ingresar su número de cédula de identidad y fecha de nacimiento en el portal ‘Yo Participo’ para obtener la información necesaria.

Foto: Red Uno.

El sistema le confirmará de manera inmediata si se encuentra habilitado para sufragar en los comicios del próximo 22 de marzo. Además, la web le proporcionará el nombre específico de su recinto y el número de mesa asignada para dicha jornada.

Foto: Red Uno.

El Tribunal Supremo Electoral consolidó un padrón biométrico que registra a 7.429.516 ciudadanos aptos para participar en este proceso democrático. Esta nómina definitiva excluye el voto en el exterior debido a que la naturaleza de las elecciones subnacionales solo contempla el territorio nacional.

La distribución de electores destaca a los departamentos de Santa Cruz y La Paz como las regiones con mayor densidad de votantes habilitados. El Órgano Electoral garantiza que el listado actual incluye la depuración de fallecidos y el procesamiento de todas las excusas tramitadas por la ciudadanía.

