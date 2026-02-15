TEMAS DE HOY:
Incendio de vehículo Choque de vehículos Carnaval de Sucre

30ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

¿Habilitado para votar en las Subnacionales? Así puede consultarlo

El portal "Yo Participo" permite a los ciudadanos confirmar su mesa de sufragio con datos básicos.

Ximena Rodriguez

15/02/2026 16:12

Bolivia

Escuchar esta nota

Aproveche el descanso de Carnaval para verificar su estado en el padrón electoral a través de la plataforma digital oficial: https://yoparticipo.oep.org.bo/auth/signin  Usted solo debe ingresar su número de cédula de identidad y fecha de nacimiento en el portal ‘Yo Participo’ para obtener la información necesaria.

Foto: Red Uno.

El sistema le confirmará de manera inmediata si se encuentra habilitado para sufragar en los comicios del próximo 22 de marzo. Además, la web le proporcionará el nombre específico de su recinto y el número de mesa asignada para dicha jornada.

Foto: Red Uno.

El Tribunal Supremo Electoral consolidó un padrón biométrico que registra a 7.429.516 ciudadanos aptos para participar en este proceso democrático. Esta nómina definitiva excluye el voto en el exterior debido a que la naturaleza de las elecciones subnacionales solo contempla el territorio nacional.

La distribución de electores destaca a los departamentos de Santa Cruz y La Paz como las regiones con mayor densidad de votantes habilitados. El Órgano Electoral garantiza que el listado actual incluye la depuración de fallecidos y el procesamiento de todas las excusas tramitadas por la ciudadanía.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

22:30

Super deportivo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

22:30

Super deportivo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD