TSE: Más de 7.4 millones de bolivianos están habilitados para votar en las Subnacionales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó este sábado, el Padrón Electoral Biométrico con 7.429.516 ciudadanas y ciudadanos habilitados para participar en las Elecciones Subnacionales previstas para el 22 de marzo en todo el país, en cumplimiento de la actividad 48 del calendario electoral vigente.

La institución precisó que, para este proceso, el padrón está compuesto únicamente por votantes registrados en el territorio nacional, ya que la naturaleza de los comicios subnacionales no contempla el voto en el exterior, a diferencia de las Elecciones Generales.

Según datos oficiales, el Padrón Electoral incluye la consolidación de registros, la aplicación de estados y la depuración de personas fallecidas.

Asimismo, la nómina definitiva consideró el procesamiento de todas las excusas y solicitudes presentadas por ciudadanos inicialmente observados, las cuales fueron tramitadas dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.

A nivel departamental, la distribución de electores habilitados es la siguiente: Chuquisaca, 370.517; La Paz, 2.023.882; Cochabamba, 1.407.069; Oruro, 359.376; Potosí, 481.457; Tarija, 381.657; Santa Cruz, 2.038.004; Beni, 288.397; y Pando, 77.756.

