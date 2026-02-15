En exclusiva: Rodrigo Paz Pereira estuvo presente en 'La Esquina de la Alegría' de Red Uno

El Cambódromo vibró con una visita de alto perfil. El presidente Rodrigo Paz Pereira, junto a su esposa María Elena Urquidi, su hija y parte de su gabinete ministerial, hizo una parada especial en el set de Red Uno para conversar con los presentadores Ian Vega, Dayana Molina y Juliana, dejando mensajes de unidad y reflexiones sobre la identidad nacional.

Un puente entre el Pacífico y el llano

Tras haber iniciado la jornada en el Carnaval de Oruro, el presidente resaltó la dualidad estratégica y cultural de Bolivia. "Esta mañana empezamos en Oruro, al otro lado de la Patria hacia el Pacífico, y ahora estamos acá, hacia el Brasil", señaló, subrayando que Santa Cruz es hoy la cara de Bolivia ante la comunidad internacional.

"Santa Cruz ya no solo es tierra de oportunidades, es una oportunidad de Bolivia en el mundo. Bolivia al mundo y el mundo en Bolivia", afirmó con entusiasmo.

El lado humano

Paz Pereira compartió anécdotas personales, recordando que durante 15 años fue bailarín de caporales en Oruro. Aunque en años anteriores visitó el Corso como un ciudadano más, expresó sentirse honrado de volver en su investidura actual.

En el ámbito familiar, la primera dama confirmó que permanecerán los tres días de fiesta en la capital cruceña. Ante la consulta pícara de los presentadores sobre los permisos de su hija para "carnavalear", el mandatario bromeó diciendo que no, pero aclaró: "Tengo tres hijas que saben cuidarse solas... hoy aprovechamos que estamos juntos para disfrutar de Santa Cruz entera".

Un encuentro histórico en la tarima

El momento de mayor impacto visual y político ocurrió cuando el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, subió a la tarima de Red Uno junto a su esposa. En un ambiente de cordialidad, la presidente ejecutiva del medio, Jessica Kuljis, entregó casacas oficiales de la red a ambas autoridades.

El gobernador Camacho no ocultó su satisfacción por la visita presidencial:

Hito histórico: "Primera vez que veo que un presidente viene y acompaña en un Corso", destacó Camacho.

Identidad: Definió el evento como el alma de los cruceños y celebró su retorno a las comparsas: "Después de seis años estamos volviendo a saltar".

La entrevista cerró con un mensaje de esperanza del presidente Paz: "Nunca hay que rendirse en el país, hay que salir adelante... cuidemos nuestro corazón y sigamos construyendo la patria".

