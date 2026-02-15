Fe, máscaras y fuego: Las increíbles imágenes que deja el Carnaval de Oruro

La devoción a la Virgen del Socavón y el despliegue de fraternidades convirtieron la jornada en un espectáculo único que captó la atención del país y del mundo.
14/02/2026 20:38
Escuchar esta nota
La majestuosa Entrada Folclórica del Carnaval de Oruro se desarrolló con un imponente despliegue de color, fe y tradición que cautivó a miles de espectadores en las graderías y a usuarios en redes sociales.
Desde las primeras horas, el recorrido se llenó de danzarines, bandas y espectaculares caretas que representan los bailes tradicionales de Bolivia, en una jornada donde la cultura se convierte en protagonista absoluta.
La procesión en honor a la Virgen del Socavón marcó el inicio oficial de esta expresión religiosa y artística, considerada una de las más importantes del país.
La tradicional Diablada Oruro fue la encargada de abrir el recorrido, dando paso a las distintas fraternidades que rinden homenaje con danzas y coreografías llenas de simbolismo.
Durante la jornada participan 52 conjuntos folklóricos, que convierten las calles de Oruro en un escenario vivo de identidad, historia y espiritualidad.
Esta celebración fue declarada Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO, reconocimiento que reafirma su valor cultural a nivel mundial y la posiciona como una de las fiestas más importantes de América Latina.
Mira la programación en Red Uno Play
19:55
21:00
23:30
00:00
01:00
03:00
19:55
21:00
23:30
00:00
01:00
03:00