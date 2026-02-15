Fe, máscaras y fuego: Las increíbles imágenes que deja el Carnaval de Oruro

La majestuosa Entrada Folclórica del Carnaval de Oruro se desarrolló con un imponente despliegue de color, fe y tradición que cautivó a miles de espectadores en las graderías y a usuarios en redes sociales.

Desde las primeras horas, el recorrido se llenó de danzarines, bandas y espectaculares caretas que representan los bailes tradicionales de Bolivia, en una jornada donde la cultura se convierte en protagonista absoluta.

La procesión en honor a la Virgen del Socavón marcó el inicio oficial de esta expresión religiosa y artística, considerada una de las más importantes del país.

La tradicional Diablada Oruro fue la encargada de abrir el recorrido, dando paso a las distintas fraternidades que rinden homenaje con danzas y coreografías llenas de simbolismo.

Durante la jornada participan 52 conjuntos folklóricos, que convierten las calles de Oruro en un escenario vivo de identidad, historia y espiritualidad.

Esta celebración fue declarada Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO, reconocimiento que reafirma su valor cultural a nivel mundial y la posiciona como una de las fiestas más importantes de América Latina.

