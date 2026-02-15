TEMAS DE HOY:
Deportes

El Real Madrid golea a la Real Sociedad y duerme líder (4-1)

Un resultado que le permite cerrar el sábado como líder de la Liga, con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona.

EFE

14/02/2026 20:23

Jugadores del Real Madrid abrazándose tras anotar uno de sus goles en el partido. Foto: Internet.
España.

El Real Madrid goleó a la Real Sociedad (4-1) gracias a un doblete del brasileño Vinícius Junior, ambos goles de penalti, en los minutos 25 y 48, al tanto de Gonzalo García en el 5 y al del uruguayo Fede Valverde en el 31.

Un resultado que le permite cerrar el sábado como líder de la Liga, con dos puntos de ventaja, a expensas de lo que haga el Barcelona en su partido ante el Girona este lunes.

La Real Sociedad igualó a uno el marcador, de penalti transformado por Mikel Oyarzabal en el minuto 21, pero los locales no tardaron en volver a poner distancia y dominaron con tranquilidad el resto del encuentro. EFE

