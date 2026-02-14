La Sub-17 sorprendió en Argentina: goleó, ganó y se ganó aplausos

La selección boliviana Sub-17, bajo la dirección técnica de Gabriel Ramírez, concluyó su participación en el Torneo Jóvenes Promessas, certamen internacional que se desarrolló en el campamento del club Talleres de Argentina.

En su recorrido por la competencia, Bolivia enfrentó a selecciones y equipos de alto nivel. En su debut cayó 2-1 ante Uruguay, pero luego se recuperó con una contundente victoria por 5-0 frente a Paraguay. Posteriormente, el combinado nacional volvió a sumar con un triunfo ajustado de 2-1 ante Ecuador.

Sin embargo, en uno de los duelos más exigentes del torneo, la Sub-17 sufrió una dura derrota por 5-0 ante Paranaense, equipo brasileño que finalmente se consagró campeón del campeonato.

En el cierre de su participación, Bolivia disputó el partido por el quinto lugar, donde protagonizó un duelo intenso ante Perú, pero terminó cayendo por 5-4 en un marcador apretado.

Pese a ese resultado final, la selección boliviana dejó una imagen positiva en el torneo, mostrando capacidad de reacción, goles y momentos de buen rendimiento en un certamen que sirvió como experiencia internacional clave para el proceso formativo del plantel.

