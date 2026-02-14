Mensaje que despierta esperanza: Rodrigo Paz promete buenas noticias para el fútbol

El presidente Rodrigo Paz Pereira que participó de la entrada del Carnaval de Oruro, acompañado de su esposa y ministros de Estado, donde destacó la importancia cultural de la festividad y adelantó anuncios positivos para el deporte nacional.

Durante una entrevista exclusiva con Red Uno, el mandatario generó expectativa al asegurar que se vienen cambios favorables para el fútbol boliviano.

“Este país está cambiando, Bolivia está cambiando para ser un mejor país. Tenemos noticias para eso, pero ya les voy a avisar. Hoy es momento de disfrutar el Carnaval, después vendrán anuncios positivos para el fútbol”, afirmó.

Desde el palco oficial, Paz resaltó que el Carnaval de Oruro representa “un resumen enorme y gigantesco” de la diversidad cultural del país, y aseguró que estas expresiones fortalecen la identidad nacional.

Asimismo, adelantó que continuará recorriendo distintas regiones durante las celebraciones carnavaleras.

“Estoy agradecido por la vigencia de nuestras culturas. Esta es la mejor manera de poner a Bolivia en el mundo”, sostuvo.

El presidente también confirmó su presencia en el corso de Santa Cruz de la Sierra, en los carnavales de los valles y en Tarija, donde cerrará su agenda festiva.

“Bolivia es diversa y rica en cultura. Vamos a recorrer el país celebrando nuestras tradiciones”, concluyó.

Mientras tanto, sus declaraciones sobre el fútbol generaron expectativa en miles de hinchas, que esperan que las “buenas noticias” se traduzcan en mejoras concretas para el deporte nacional.

