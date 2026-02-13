TEMAS DE HOY:
Deportes

"Primera vez que gano mucha plata": Jugador ganó dinero y se lo dio a su madre

Carlos Hinestroza, campeón y goleador de la Copa Colonia, emocionó a las redes al anunciar que el premio en efectivo lo enviará a su madre, Madolina Mosquera, en agradecimiento por su apoyo. 

Martin Suarez Vargas

13/02/2026 18:48

Carlos Hinestroza, campeón y goleador de la Copa Colonia. Captura de video de redes sociales.
Colombia.

Un joven futbolista colombiano se volvió viral por una respuesta que tocó el corazón de miles. Se trata de Carlos Hinestroza, quien fue campeón y goleador de la Copa Colonia, y tras recibir un premio en efectivo, aseguró que su primera decisión fue pensar en su mamá.

Estoy contento. Es la primera vez que tengo mucha plata en mis manos, se la voy a mandar a mi mamá, ella es la que me está apoyando en este proceso”, declaró el delantero, visiblemente emocionado.

Hinestroza no solo celebró el título, sino que también destacó lo que significa para él el torneo y lo que viene a futuro.

"Es una copa muy importante, tuve la oportunidad de estar en el equipo, se vienen muchos torneos y ahí vamos a seguir ganando”, expresó.

En su testimonio, el jugador incluso reveló el nombre de su madre y lo dijo con orgullo:

Mi mamá se llama Madolina Mosquera, a ella se lo voy a dar mi plata, si no me lo rompo por ahí por el camino”, bromeó, cerrando una frase que terminó de conquistar a las redes sociales por su humildad y gratitud.

 

