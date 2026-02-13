"El primer amor vuelve": Martins regresa a Oriente en un 14 de febrero inolvidable

Oriente Petrolero convocó a sus hinchas al Tahuichi para darle la bienvenida a Marcelo Martins este sábado 14 de febrero, con ingreso gratuito en Preferencia y un mensaje cargado de romance futbolero.
Oriente encendió la ilusión de su gente con una invitación que mezcla amor y fútbol. A través de sus redes sociales, el club refinero publicó un mensaje directo al corazón donde invita a los hinchas del fútbol a la presentación de Marcelo Martins que será en el Tahuichi.
“Dicen que el primer amor no se olvida, que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso y nada mejor que un 14 de febrero”.
La bienvenida al “Flecheiro” se realizará este sábado 14 de febrero a las 11:00 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, con ingreso gratuito para el público en el sector de Preferencia. Además, el club informó que las puertas se abrirán desde las 10:00.
Durante el evento también habrá venta de poleras y souvenirs, en una jornada que promete convertirse en una fiesta para socios, hinchas y seguidores que esperan ver de cerca el retorno del histórico goleador.
