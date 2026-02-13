Dictan 60 días de detención preventiva para tres exfuncionarios de Aduana por el caso ‘maletas’

La Justicia determinó este viernes enviar con detención preventiva por 60 días a tres exfuncionarios de la Aduana, investigados dentro del denominado caso ‘maletas’, por el presunto delito de uso indebido de influencias.

Cerca de las 11:00, los sindicados que se encontraban aprehendidos desde el miércoles se presentaron ante el Ministerio Público para su audiencia de medidas cautelares. Tras la valoración de los elementos colectados en la investigación, la autoridad jurisdiccional resolvió su reclusión preventiva mientras avanzan las indagaciones.

El caso se remonta al 29 de noviembre de 2025, cuando la exdiputada Laura Rojas arribó en un vuelo privado al aeropuerto internacional Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz, acompañada de dos menores de edad y un ciudadano extranjero. En la aeronave se transportaban 31 maletas con contenido que, según los informes preliminares, no fue precisado públicamente.

De acuerdo con la investigación, los tres exfuncionarios ahora detenidos se encontraban de turno el día del arribo de las maletas. Inicialmente eran cinco los investigados; sin embargo, dos de ellos se defenderán en libertad. En el caso de los tres aprehendidos, la Fiscalía amplió la denuncia por uso indebido de influencias tras las declaraciones de la directora jurídica de la Aduana y del jefe de aeropuerto de esa jornada.

El fiscal asignado al caso, Gomer Padilla, señaló que la imputación se sustenta en los elementos recolectados y valorados dentro del cuadernillo de investigaciones.

Por su parte, la defensa legal de los exfuncionarios sostuvo que las acusaciones son falsas y cuestionó la valoración de las pruebas. Indicó además que conversaciones y audios difundidos en redes sociales fueron incorporados al proceso como elementos probatorios y que corresponden a fechas del 29 y 30 de noviembre de 2025.

El Ministerio Público continuará con las diligencias investigativas durante el plazo de detención preventiva, en un caso que generó repercusión pública y política por las circunstancias del ingreso de las 31 maletas al país.

