Presidente de la Aduana Nacional: “Sin autorización igual tenían la obligación de revisar las maletas”

El presidente ejecutivo de la Aduana Nacional, Alberto Samuel Soto, afirmó que los funcionarios implicados en el denominado ‘caso maletas’ tenían la obligación de revisar el equipaje, incluso si no recibieron una autorización superior. La declaración fue realizada durante un contacto con el programa El Mañanero, en medio de nuevas aprehensiones vinculadas a la investigación.

En las últimas horas, tres exfuncionarios de Aduana fueron aprehendidos tras prestar su declaración ante el Ministerio Público. Según las indagaciones, no habrían realizado la revisión de 31 maletas cuyo paradero aún se desconoce. Los implicados sostienen que sí informaron a sus superiores, pero que no recibieron la orden para proceder.

Soto fue enfático al señalar que ese argumento no los exime de responsabilidad.

“El hecho de que ellos no hayan recibido la autorización, ellos tenían la obligación de revisar las maletas. Eso está por demás de claro”, afirmó.

La autoridad explicó que los funcionarios se encontraban de turno en el Hall del aeropuerto y debían aplicar el Reglamento al Viajero, específicamente los artículos 51 y 52, que establecen la revisión obligatoria de equipajes.

Pasaporte diplomático no es excepción

Uno de los puntos que generó dudas en la opinión pública fue el uso de pasaportes diplomáticos. Soto aclaró que portar este documento no libera a una persona de controles aduaneros.

“El reglamento en su artículo 51 dice claramente que todo funcionario público que porte un pasaporte diplomático está sujeto a revisión por parte de la Aduana, a excepción del presidente y vicepresidente”, precisó.

Procesos internos y reestructuración

En paralelo a la investigación penal que lidera el Ministerio Público, la Aduana abrió sumarios administrativos contra todos los funcionarios que estuvieron de turno en el momento de los hechos.

“Se ha abierto a cada persona un sumario sobre el tema de la actuación y el incumplimiento al reglamento”, indicó Soto.

Las sanciones podrían derivar en suspensiones o la desvinculación definitiva, dependiendo del grado de responsabilidad que se determine, además de las consecuencias penales que establezca la Fiscalía.

Respecto a la reestructuración institucional, Soto informó que se está contratando nuevo personal y reforzando los procesos de inducción para que los funcionarios conozcan a detalle la normativa vigente.

“Estamos dando la inducción correspondiente para que el agente que va a estar en sus funciones conozca toda la ley, decretos y reglamentos para que no incumplan con los procedimientos como ha ocurrido”, explicó.

Investigación penal en curso

Consultado sobre posibles responsabilidades de otras instituciones, como la administración aeroportuaria, la Policía o Migración, Soto evitó emitir criterios y señaló que esa determinación corresponde al Ministerio Público.

“Solamente nosotros como Aduana estamos coadyuvando en toda la investigación y estamos aportando con todas las pruebas que nos va requiriendo el Ministerio Público”, concluyó.

El caso continúa en investigación mientras crece la expectativa sobre el destino de las maletas no revisadas y las responsabilidades que puedan establecerse en distintas instancias.

