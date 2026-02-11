¿Bolivia clasificada al Mundial 2030? Conmebol lanza un plan que sacude al continente

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, sorprendió el unes en un acto realizado en Paraguay al presentar una propuesta ambiciosa de cara al Mundial 2030: que las 10 selecciones sudamericanas obtengan un cupo directo a la Copa del Mundo.

Domínguez explicó que la iniciativa se plantea como un “regalo” especial por el centenario del torneo, recordando que el primer Mundial se disputó en Uruguay en 1930. En ese marco, también se remarcó que los primeros partidos del Mundial 2030 tendrán como sede Uruguay, Argentina y Paraguay, antes de trasladarse a las sedes oficiales: España, Portugal y Marruecos.

El titular de la Conmebol señaló además que el plan contempla aumentar el número de selecciones participantes de 48 a 64, con el objetivo de convertir la edición centenaria en una “fiesta participativa y accesible”.

En su declaración, Domínguez sostuvo que el mundo es testigo de que las Eliminatorias Sudamericanas son “las más difíciles y competitivas del planeta”, por lo que la propuesta busca dar un reconocimiento especial al continente en una edición histórica.

