Adiós a Xisco Quesada: la historia del futbolista que inspiró al mundo hasta el final

Este miércoles falleció Xisco Quesada, el futbolista e influencer mallorquín que emocionó a miles de personas en redes sociales al visibilizar su lucha contra el cáncer. Tenía 28 años, era padre de dos hijos y desde junio del año pasado enfrentaba un cáncer de páncreas con metástasis en el hígado.

La noticia fue confirmada a través de su cuenta oficial de Instagram, donde su familia publicó un emotivo mensaje de despedida:

“Sus últimos meses los pasó en la Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona, donde luchó hasta el final con valentía y rodeado del amor de su familia. Convirtió el dolor en conciencia, su historia en inspiración y su voz en apoyo para muchas personas que atravesaban momentos difíciles (…) Se ha ido rodeado de amor”.

En el comunicado, también se pidió respeto y comprensión para la familia en este momento de profundo dolor.

Durante su enfermedad, Quesada utilizó sus plataformas digitales para compartir su proceso, generar conciencia y acompañar a otras personas que atravesaban situaciones similares. Su testimonio conmovió a miles y se convirtió en un referente de fortaleza y esperanza.

Recaudó más de 900.000 euros para la investigación

A través de una campaña solidaria, Xisco logró recaudar más de 902.000 euros gracias al apoyo de más de 44.600 donantes. Él mismo anunció que entre el 60% y el 70% del dinero sería destinado a asociaciones dedicadas a la investigación del cáncer de páncreas.

Entre los aportantes se encontraban figuras reconocidas como el actor Miguel Ángel Silvestre y el futbolista del RCD Mallorca, Antonio Sánchez.

Mensajes de despedida

La ADC San Pedro, club donde jugó, expresó su pesar en redes sociales:

“Formó parte de esta familia y deja una huella imposible de borrar”.

Por su parte, la Federación de Fútbol de las Islas Baleares destacó su legado:

“Su ejemplo de fortaleza y actitud ante la adversidad será inspiración para las futuras generaciones”.

Un legado de valentía

Más allá del fútbol, Xisco Quesada deja una huella profunda por su capacidad de transformar el dolor en un mensaje de esperanza. Su historia trascendió las redes y se convirtió en un llamado a la solidaridad, la empatía y la lucha por la vida.

Su memoria seguirá viva en quienes encontraron en su testimonio una razón para no rendirse.

