¿A cuánto está el dólar hoy? Así se mueve el tipo de cambio paralelo en Bolivia este miércoles 11

El dólar en el mercado paralelo boliviano registra este miércoles 11 de febrero una leve baja en sus cotizaciones, tanto para la compra como para la venta, según plataformas especializadas.

De acuerdo con dolarboliviahoy.com, el tipo de cambio alcanza los Bs 9,14 para la compra y Bs 9,11 para la venta, lo que implica un descenso respecto al cierre del martes, cuando se reportaron Bs 9,15 y Bs 9,13 respectivamente.

El sitio bolivianblue.net, que actualiza su información cada 15 minutos, muestra cifras similares. Este miércoles registra Bs 9,14 para la compra y Bs 9,11 para la venta, frente al cierre previo de Bs 9,15 y Bs 9,14.

Aunque estas cotizaciones no pertenecen al sistema financiero oficial, se han convertido en una referencia frecuente para ciudadanos y sectores que realizan transacciones en dólares. Su comportamiento está determinado por la oferta y demanda diaria de la divisa.

