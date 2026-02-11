TEMAS DE HOY:
Juez Hebert Zeballos robo de postes Caso maletas

25ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Noticias

¿A cuánto está el dólar hoy? Así se mueve el tipo de cambio paralelo en Bolivia este miércoles 11

Sitios que siguen el mercado paralelo publicaron los valores actuales del dólar frente al boliviano. Este 11 de febrero hay nuevos datos.

Red Uno de Bolivia

11/02/2026 6:40

Foto referencial.
Bolivia

Escuchar esta nota

El dólar en el mercado paralelo boliviano registra este miércoles 11 de febrero una leve baja en sus cotizaciones, tanto para la compra como para la venta, según plataformas especializadas.

De acuerdo con dolarboliviahoy.com, el tipo de cambio alcanza los Bs 9,14 para la compra y Bs 9,11 para la venta, lo que implica un descenso respecto al cierre del martes, cuando se reportaron Bs 9,15 y Bs 9,13 respectivamente.

El sitio bolivianblue.net, que actualiza su información cada 15 minutos, muestra cifras similares. Este miércoles registra Bs 9,14 para la compra y Bs 9,11 para la venta, frente al cierre previo de Bs 9,15 y Bs 9,14.

Aunque estas cotizaciones no pertenecen al sistema financiero oficial, se han convertido en una referencia frecuente para ciudadanos y sectores que realizan transacciones en dólares. Su comportamiento está determinado por la oferta y demanda diaria de la divisa.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD