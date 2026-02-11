Cochabamba se alista para un Corso Infantil de récord: se amplía el recorrido y ya hay más de 80 inscritos

Cochabamba ya respira el Carnaval de la Concordia 2026. Tras el rotundo éxito del Corso de Mascotas, que cuadruplicó su participación este año, todas las miradas están puestas en el Corso Infantil que se llevará a cabo este domingo 15 de febrero.

Participación masiva y ampliación de ruta

Hasta el momento, la Alcaldía Municipal ha registrado a 80 inscritos entre disfraces individuales, comparsas y fraternidades folclóricas. Sin embargo, las autoridades esperan que la cifra se dispare, ya que las inscripciones oficiales cierran este martes y se permitirá el registro de último momento el mismo día del evento.

Debido al entusiasmo de los protagonistas, la organización tomó la decisión de ampliar el recorrido. A pedido de los padres de familia, quienes señalaron que los niños "se quedaban con ganas de seguir bailando", la ruta ahora se extenderá sobre la avenida Ramón Rivero hasta la altura de la calle Antezana.

Horarios y puntos clave

Para que las familias tomen sus previsiones, la actividad arrancará puntualmente a las 08:30 de la mañana y se estima que concluya pasado el mediodía.

"Queremos romper otra vez esas cifras de años anteriores para tener una gran participación de la gente. En el Corso de Mascotas pasamos de 40 a 170 inscritos, y buscamos ese mismo crecimiento con nuestros niños", informaron fuentes municipales.

¿Aún no se ha inscrito?

Si usted desea participar con sus pequeños de manera activa, todavía tiene oportunidad:

Inscripciones previas: Hasta este martes 10 de febrero en oficinas municipales.

Inscripciones de último momento: El mismo domingo en el punto de partida, ubicado en la intersección de la avenida San Martín y calle Colombia.

Cochabamba se prepara así para una jornada llena de color, creatividad y tradición, reafirmando por qué su carnaval es uno de los más integradores del país.

Mira la programación en Red Uno Play