Fiscalía de Chuquisaca archiva denuncia contra imputada por caída del gobernador Condori; defensa impugna la decisión

El caso que investiga la caída accidental del gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, registrada en junio de 2025, dio un giro jurídico tras la decisión del Ministerio Público de Sucre de emitir una resolución de sobreseimiento y archivo de obrados en favor de M.B.C., la principal investigada por el presunto delito de lesiones culposas.

La resolución, emitida el pasado 22 de enero de 2026, fundamenta que las pruebas recolectadas generaron una duda razonable sobre la responsabilidad de la imputada en el incidente. Curiosamente, el propio Condori manifestó en sus declaraciones que el hecho se produjo porque "pisó al vacío", deslindando inicialmente de culpas a terceros.

Sin embargo, en una acción contradictoria a su declaración inicial, el gobernador —a través de su defensa técnica— presentó una impugnación el 29 de enero para evitar que el caso sea cerrado definitivamente.

El fiscal asignado al caso, Javier Gorena, explicó que el proceso se encuentra actualmente en una fase de notificaciones obligatorias antes de escalar a una instancia superior.

"Esta impugnación está en trámite; tiene que ser notificada a las demás partes para que posteriormente sea puesta en conocimiento del Fiscal Departamental de Chuquisaca. Él será quien, en la vía jerárquica y dentro del plazo correspondiente, resuelva si ratifica el sobreseimiento o lo revoca", informó Gorena.

Según se conoció, en la madrugada del 18 de junio de 2025, Condori sufrió una caída desde un primer piso cuando pretendía retirarse de una fiesta de cumpleaños, a la que había sido invitado. De acuerdo con el informe policial, el Gobernador forcejeó con una mujer y se precipitó. Condori quedó con lesiones graves en la cabeza y fue internado en terapia intensiva, primero en Sucre y después en una clínica privada de Cochabamba durante varias semanas. En agosto del año pasado, retornó a sus funciones.

