Policial

Caso ‘Mutualista’: Dictan medidas sustitutivas para el alcalde Jhonny Fernández

La autoridad jurisdiccional determinó medidas sustitutivas por el caso 'Mutualista' donde fue imputado por el presunto delito de Incumplimiento de Sentencia Constitucional. 

Naira Menacho

10/02/2026 16:58

Dentro de las medidas sustitutivas, también se estableció una fianza económica de Bs 100.000, así como la presentación ante el Ministerio Público cada 15 días.

La decisión fue rechazada por la defensa de la familia Crapuzzi quien aseguró que apelará la decisión.

Entre tanto, el burgomaestre dio a conocer su satisfacción por la disposición del juez, quien consideró que no existe peligro de obstaculización ni peligro de fuga.

Al iniciar la audiencia cautelar, el fiscal asignado al caso Mutualista, Daniel Ortuño, informó que el Ministerio Público solicitó la detención preventiva por 90 días del alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández. 

 

 

