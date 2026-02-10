Víctima del caso contra el tiktoker Milton denuncia que recibe amenazas en redes sociales

La denunciante del creador de contenido Milton A. denunció públicamente que recibe amenazas a través de redes sociales por parte de los seguidores del creador de contenido que también afecta a los testigos del caso.

El tiktoker cumple actualmente detención preventiva en el penal de San Antonio de Cochabamba, mientras el proceso por presunta violación continúa en etapa investigativa.

El abogado de la denunciante, Sergio Frías, informó que su cliente ha recibido mensajes intimidatorios por parte de seguidores del creador de contenido, quienes aseguran conocer su identidad y su domicilio. “Recibe amenazas en redes sociales, incluso contra su integridad personal y la de su bebé”, señaló.

Según la defensa, situaciones similares estarían atravesando testigos de la parte denunciante.

Frías indicó que el caso involucra a personas con presencia mediática y seguidores en redes sociales, lo que habría generado reacciones de fanatismo que derivaron en hostigamiento digital.

“El caso pertenece a un grupo de personas mediáticas, influencers que exponen su vida. Muchas veces el fanatismo empuja a respaldar versiones que no son correctas”, afirmó el abogado.

Asimismo, denunció que algunos testigos, también creadores de contenido, no se presentaron a declarar ante las instancias judiciales y solo difundieron su versión de los hechos en redes sociales. “Dicen defender una verdad, pero llegado el momento no se presentan ante la justicia”, sostuvo.

La defensa también señaló que hace una semana se presentó memoriales ante el Ministerio Público sin recibir respuesta, por lo que solicitaron la atención del fiscal departamental para garantizar el avance del proceso.

Por su parte, la presunta víctima expresó su preocupación por la situación que atraviesa su familia. “Lo único que quiero decir es que yo también tengo mamá, no es el único que tiene mamá. Mi mamá está mal de salud”, expresó.

En días pasados, el abogado defensor de Milton, Javier Mena, informó que el proceso se encuentra en etapa preparatoria y que la defensa presentó testigos presenciales ante la Fiscalía con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones mientras el acusado permanece con detención preventiva.

