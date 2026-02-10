“No fue por deuda”: familia de asesinado en Piso Firme afirma que responsables siguen en zona minera

Un hombre que acompañaba a entregar combustible a una máquina minera. La familia de la víctima asegura que los responsables del crimen permanecen ocultos en una zona minera del Cerro San Simón en la comunidad Piso Firme, de la provincia de Velasco, departamento de Santa Cruz.

“En realidad, iban tres en la movilidad y mi hermano también que iba acompañando ahí, a una zona minera. Él iba como motorista, acompañando a entregar diésel. Los demás eran jóvenes que consumen sustancias”, relató Abdel Peña, hermano del fallecido.

Contrario a lo que algunos podrían pensar, el crimen no estaría vinculado a una deuda económica.

“No, eso está descartado. Mi hermano no tenía ninguna deuda. Esto tiene que ver con la tierra, con la minería”, afirmó Abdel. Según el hermano de la víctima, los agresores alegan ser herederos de una parcela desde hace décadas, aunque sin documentación que lo respalde.

El ataque se produjo cuando la víctima se encontraba con tres acompañantes. Uno resultó herido en el brazo, mientras que otro salió ileso. Abdel Peña asegura que los tres jóvenes eran amigos y solo estaban acompañando en la entrega de combustible.

Hasta el momento, la Policía logró aprehender a tres personas que estaban en el lugar del crimen, aunque los investigadores consideran que no participaron directamente en el ataque. “Tengo los audios de sus declaraciones. Señalan que estuvieron en el lugar, pero que no participaron”, explicó Abdel.

La familia de la víctima exige justicia y la captura de los principales responsables, quienes según su versión se encuentran todavía en la zona minera de Cerro San Simón.

“Están escondidos, con orden de aprehensión. Pedimos que se haga justicia y que se capture a los asesinos”, concluyó Abdel Peña.

Las autoridades continúan con las investigaciones.

Mira la programación en Red Uno Play