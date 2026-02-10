“Pasó frente a la EPI-9”: Atracos constantes aterrorizan a vecinos de Los Lotes, en Santa Cruz

Una serie de atracos perpetrados por sujetos en motocicleta, han generado zozobra y temor en los vecinos de Los Lotes, en la zona sur de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El último incidente ocurrió, cuando una transeúnte fue interceptada por dos delincuentes. Uno de ellos descendió de la motocicleta y, apuntando con un arma de fuego, obligó a la víctima a entregar sus pertenencias. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad, cuya información ya está en poder de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), perteneciente a la Estación Policial Integral Número 9 (EPI-9).

A pesar de la cercanía de la comisaría a tan solo cinco cuadras, los vecinos expresaron su indignación y preocupación. “Realmente ha pasado en sus narices de la EPI-9. Necesitamos más atención, más seguridad, porque es una zona sur y todo mundo sabe que es peligrosa”, afirmó una residente de la zona.

Otros habitantes señalaron que los atracos no son hechos aislados. La esquina donde ocurre gran parte de la actividad delictiva se ha vuelto un punto vulnerable debido a la presencia de cruces de transporte público, lo que facilita la acción de los delincuentes.

“Todo ya da miedo: autos, motos… no sabemos en quién confiar. La inseguridad nos afecta a todos los que circulamos por acá”, comentó otra vecina.

Ante la creciente preocupación, los habitantes piden un aumento en los patrullajes policiales y una mayor presencia de efectivos que garanticen la seguridad en la zona. “Pedimos seguridad de la policía, que estén patrullando siempre”, concluyó una vecina.

Mira la programación en Red Uno Play