“Por pago de porcentaje”: Asesinato en Piso Firme estaría vinculado a disputa de minería ilegal, según Felcc

Un violento hecho de sangre registrado en una zona rural del departamento del Beni es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), luego de que un hombre perdiera la vida tras ser interceptado por un grupo armado. El caso estaría relacionado con una presunta disputa por el pago de un porcentaje derivado de una explotación minera ilegal.

La víctima fue identificada como Heberto Peña Barberí, quien, según el informe policial, fue atacado la noche del 1 de febrero, cerca de las 19:00, cuando salía en una camioneta de la estancia Las Mandarinas, ubicada en la comunidad El Remanso, provincia Iténez.

De acuerdo con los datos preliminares brindados por el director de la Felcc, coronel Gilmar Valencia, otra camioneta interceptó el vehículo de la víctima en el camino hacia Piso Firme. Del motorizado descendieron cinco personas armadas con una escopeta, quienes abrieron fuego contra los ocupantes.

En el lugar, Heberto Peña perdió la vida, mientras que otra persona resultó herida.

“Camino a El Remanso en Piso Firme, la víctima se encontraba saliendo de la estancia Las Mandarinas cuando es interceptada por otra camioneta. Descienden cinco sujetos con una escopeta y le quitan la vida a una persona y hieren a otra”, informó Valencia.

Posible móvil

Las investigaciones apuntan a que el hecho estaría vinculado a un conflicto económico relacionado con la exigencia del pago de un porcentaje por la explotación de una mina, actividad que presuntamente se desarrollaba de manera ilegal.

“Existiría un problema que se habría ocasionado por la exigencia del pago de un porcentaje de una explotación de una mina”, añadió la autoridad policial.

Aprehendidos

Como resultado de las primeras acciones investigativas, la Policía logró la aprehensión de tres personas presuntamente vinculadas al hecho:

Johnny M.S.

Ronaldo D.Y.

Alfredo R.R.

Los tres serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan los operativos para dar con los otros involucrados en el ataque.

