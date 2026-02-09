TEMAS DE HOY:
Accidentes Accidente de tránsto accidente de tránsito

33ºC Santa Cruz de la Sierra

18ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

FBF alista un repechaje para los clubes eliminados del Torneo de Verano

Se conoció que los clubes que no avanzaron a los cuartos de final serán convocados para disputar una fase de repesca en el certamen de pretemporada.

Martin Suarez Vargas

09/02/2026 15:44

Real Oruro, uno de los equipos eliminados del Torneo de Verano y que jugará el repechaje. Crédito: APG.
Bolivia.

Escuchar esta nota

Los equipos que quedaron eliminados del Torneo de Verano 2026 jugarán una fase de repesca, de acuerdo con la información que se conoció desde la FBF. El ente del fútbol nacional trabaja en esta competencia y el próximo jueves dará a conocer más detalles sobre el formato.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) tiene como objetivo no dejar sin ritmo competitivo a los clubes que no superaron la instancia anterior del Torneo de Verano. Por ello, este jueves se brindarán mayores detalles del nuevo torneo que entrará en escena esta temporada.

Desde la FBF también informaron que se encuentran trabajando en el tema de auspicios, con el fin de cerrar acuerdos con patrocinadores para garantizar la realización del certamen.

Real Tomayapo, FC Universitario, Oriente Petrolero, ABB, Nacional Potosí, Guabirá, Real Oruro y The Strongest, equipos que no lograron avanzar a la siguiente instancia, ven con buenos ojos esta alternativa, ya que les permitirá mantenerse en actividad y llegar de mejor manera al certamen oficial del fútbol boliviano.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD