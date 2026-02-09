Los equipos que quedaron eliminados del Torneo de Verano 2026 jugarán una fase de repesca, de acuerdo con la información que se conoció desde la FBF. El ente del fútbol nacional trabaja en esta competencia y el próximo jueves dará a conocer más detalles sobre el formato.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) tiene como objetivo no dejar sin ritmo competitivo a los clubes que no superaron la instancia anterior del Torneo de Verano. Por ello, este jueves se brindarán mayores detalles del nuevo torneo que entrará en escena esta temporada.

Desde la FBF también informaron que se encuentran trabajando en el tema de auspicios, con el fin de cerrar acuerdos con patrocinadores para garantizar la realización del certamen.

Real Tomayapo, FC Universitario, Oriente Petrolero, ABB, Nacional Potosí, Guabirá, Real Oruro y The Strongest, equipos que no lograron avanzar a la siguiente instancia, ven con buenos ojos esta alternativa, ya que les permitirá mantenerse en actividad y llegar de mejor manera al certamen oficial del fútbol boliviano.

