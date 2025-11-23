La selección boliviana ya tiene trazado su primer desafío en el camino hacia la Copa del Mundo 2026: Surinam. El duelo, pactado para México, definirá al finalista que se medirá con Irak en un único encuentro por el boleto mundialista. La expectativa crece y los análisis comienzan a perfilar un panorama que ilusiona.

Según la Inteligencia Artificial, Bolivia llega con un impulso emocional importante, especialmente después de su histórica victoria ante Brasil en la última fecha de eliminatorias, resultado que demostró que el equipo puede rendir en escenarios de alta exigencia. A lo largo de su historia mundialista, La Verde registra tres participaciones (1930, 1950 y 1994), pero el contexto actual podría abrir una nueva opción.

Surinam, en cambio, cuenta con varios futbolistas que militan en ligas europeas y un entrenador de propuesta ofensiva. Sin embargo, especialistas señalan que su defensa suele mostrar grietas cuando enfrenta equipos con presión alta y bloques coordinados, aspectos que Bolivia ha intentado consolidar en sus últimos partidos.

LO QUE DICE LA IA:

La IA proyecta que, por antecedentes recientes y funcionamiento colectivo, Bolivia tiene mayores probabilidades de imponerse en la semifinal del repechaje. En su predicción final, el modelo anticipa una victoria boliviana por 2-1 sobre Surinam, un marcador ajustado pero favorable que permitiría a La Verde acercarse a un nuevo sueño mundialista.

