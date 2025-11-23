Próximo a su aniversario, Wilstermann se regala una victoria ante Oriente

Próximo a cumplir 76 años de vida institucional, Wilstermann superó a Oriente Petrolero por 3-1 en el estadio Félix Capriles, calmando las aguas turbulentas en las que se ha movido el club cochabambino esta temporada. La victoria llegó como un regalo anticipado, cuyos puntos mantienen viva la esperanza de escapar de la zona del descenso indirecto.

Con 15 unidades, aún lejos de ABB por ocho puntos de diferencia, los aviadores dieron un paso importante en esta carrera particular hacia el final del campeonato. Restan 15 puntos en disputa y el equipo mantiene el tanque de oxígeno lleno para afrontar los retos, aunque también depende de lo que ocurra con el elenco amarillo.

Wilstermann encaminó el triunfo en el primer tiempo con dos goles, aprovechando la floja marcación de los centrales verdolagas, que permitieron el ingreso de balones al área. Israel Rocabado abrió el marcador a los 18 minutos con un cabezazo en el segundo palo, sin marca (1-0). El segundo tanto llegó a los 30 minutos, cuando Alejandro Barrón empujó un servicio dentro del área.

Oriente Petrolero reaccionó en una jugada similar: Jonatan Cristaldo descontó a los 41 minutos con un certero cabezazo. Sin embargo, la tranquilidad para los rojos llegó a los 78 minutos, instantes después de que la hinchada encendiera las luces de sus celulares por el aniversario del club. Luis Rodríguez apareció con otro cabezazo que amplió la alegría de la afición valluna.

Con esta derrota, Oriente comienza a alejarse de la zona de clasificación, quedándose con 30 puntos, mientras los demás equipos aún pueden sumar en la continuidad de la fecha 25.

