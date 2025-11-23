La selección boliviana ya conoce el camino inmediato que deberá afrontar en su intento por llegar a la Copa del Mundo. Tras el sorteo realizado en Zúrich, Suiza, y la confirmación oficial de la Federación Boliviana de Fútbol, quedó establecido que Bolivia jugará contra Surinam el 26 de marzo de 2026, a las 17:00, en el estadio BBVA.

Este partido definirá cuál de las dos selecciones avanzará a la final del repechaje intercontinental, donde espera Irak, representante de Asia, en la lucha por un único boleto mundialista.

La Verde llega a esta instancia luego de haber disputado cuatro encuentros entre octubre y noviembre de este año, que sirvieron como base para evaluar al plantel y ajustar el funcionamiento colectivo.

Antes del repechaje, el equipo nacional tiene programados otros cuatro amistosos a lo largo del próximo año, entre ellos los compromisos frente a Panamá, Tanzania y República Dominicana, encuentros considerados claves para mantener ritmo y dar minutos a los convocados.

Con fecha, hora y sede ya confirmadas, Bolivia centra todos sus esfuerzos en afinar su preparación para llegar en óptimas condiciones al desafío decisivo frente a Surinam.

